Zudem soll der Beschuldigte laut Polizei seine 31-jährige Schwägerin mit der Stichwaffe attackiert und schwer verletzt haben. Der 35-Jährige wurde festgenommen, U-Haft wurde beantragt. Der einschlägig vorbestrafte Mann dürfte an einer psychischen Erkrankung leiden.<BR \/><BR \/>Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Die Tat wurde am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung verübt.<BR \/><BR \/> Der 30-Jährige wurde im Halsbereich schwer verletzt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch am Tatort, berichtete die Polizei. Die Obduktion ergab zwei Messerstiche, von denen einer tödlich war, hieß es am Nachmittag bei der Staatsanwaltschaft Linz.