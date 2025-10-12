Dem Mann gelang es, die Sicherheitsschranken zu umgehen, die den Altar umgeben. Anschließend lief er die Stufen hoch, zog sich demonstrativ die Hose herunter und urinierte auf den Altar, ein symbolisch zentrales Heiligtum der katholischen Kirche. <BR \/><BR \/>Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie, die in zivil vor Ort waren, griffen umgehend ein, nahmen den Mann fest und führten ihn aus der Basilika ab. Nach Angaben von „Il Tempo“ wurde auch Papst Leo XIV. über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen.<BR \/><BR \/>Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem solchen Zwischenfall im Petersdom kommt. Erst im Februar hatte ein rumänischer Staatsbürger mehrere Kerzenleuchter von einem Altar gestoßen und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht.