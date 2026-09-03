Der junge Mann war im Gebiet Valle Ombrosa oberhalb des Strandes dei Forni unterwegs. Mit Einbruch der Dunkelheit verlor er die Orientierung und war telefonisch nicht mehr erreichbar. Nach dem erfolgten Notruf wurden die Einsatzkräfte der Berg- und Höhlenrettung CNSAS und der Feuerwehr eingeschaltet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Diese fanden ihn gegen 1 Uhr auf einem Geröllfeld abseits des Weges. Wegen des unwegsamen Geländes wurden Bergrettung und Feuerwehr mit Drohnen sowie ein Feuerwehrboot eingesetzt. Zudem startete ein Rettungshubschrauber HH-139B des 83. SAR-Geschwaders vom 15. Luftwaffengeschwader in Cervia. Nach der Ortung des Vermissten wurde der bereits gestartete Hubschraubereinsatz abgebrochen.<BR \/><BR \/> Der 19-Jährige war körperlich wohlauf, hatte jedoch leichte Schürfwunden und konnte selbstständig gehen. Anschließend wurde er mit einem Klettergurt gesichert und über das Geröllfeld bis zum Gipfel des Monte Conero begleitet. Die Bergung dauerte rund eineinhalb Stunden. Anschließend wurde er vom Sanitätspersonal untersucht und zu dem Campingplatz gebracht, auf dem er seinen Urlaub verbringt. Neben Bergrettung, Feuerwehr und Sanitätern waren auch die Carabinieri im Einsatz.