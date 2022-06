Mann verstößt gegen Aufenthaltsbefehl und verschwindet – festgenommen

Der Mann, der bereits polizeibekannt und wegen Seuerhinterziehung mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, stand nach einer langen Zeit des Hausarrests für etwa 10 Tage unter besonderer Überwachung mit der Verpflichtung, sich ausschließlich im Dorf Salurn aufzuhalten.Die besondere Überwachung mit Aufenthaltsverpflichtung ist eine Präventivmaßnahme, die von den Justizbehörden, in der Regel auf Vorschlag der Staatsanwaltschaft, nach einer Anzeige der Polizei angeordnet wird.Sie zielt darauf ab, den Betreffenden durch bestimmte Vorschriften daran zu hindern, Straftaten zu begehen, insbesondere solche, die die öffentliche Sicherheit gefährden.Zu den Vorschriften kann die Verpflichtung gehören, in einer bestimmten Gemeinde zu wohnen, sich täglich bei den Carabinieri zu melden, oder das Verbot, bestimmte Personen oder Orte aufzusuchen.Der Verdächtige war mehrere Tage lang verschwunden, ohne sich bei der Wache in Salurn zu melden, wie er es nach den Auflagen des Richters hätte tun müssen.Der Mann wurde am Freitagvormittag von den zuständigen Carabinieri in seiner Wohnung aufgespürt und anschließend festgenommen. Ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von ein bis 5 Jahren.Die Carabinieri erschienen mit dem Verhafteten anschließend vor dem Richter: Dieser bestätigte das Vorgehen der Einsatzkräfte.