Mann von Europaparlamentarierin Donato tot: „Sie haben ihn umgebracht“

Der Leichnam Angelo Onoratos wurde in seinem Auto gefunden. - Foto: © ANSA / Igor Petyx

Der Leichnam Onoratos wurde in seinem Auto mit einer Plastikschlinge um den Hals gefunden. Erste Untersuchungen durch den Gerichtsmediziner bestätigten Tod durch Erstickung.Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hatte Onorato eine Verabredung nahe der Stelle, an der das Auto, ein Range Rover, gefunden wurde.Der Leichnam wurde von seiner Frau, Francesca Donato, gefunden, die gemeinsam mit ihrer Tochter dem GPS-Signal des Handys gefolgt war.„Sie haben ihn umgebracht“, ist sich die Abgeordnete der Democrazia Cristiana Sicilia (DCS) sicher.Am Abend wurden sowohl Donato als auch ihre Tochter von den Ermittlern vernommen. Derzeit, so schreibt Ansa, seien weder Mord noch Selbstmord ausgeschlossen. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.Verhört wurde auch ein Anwalt, dem Onorato angeblich einen Brief hinterlassen hatte.Onorato kandidierte vor 2 Jahren für die Partei DCS bei den sizilianischen Regionalwahlen. Seine Frau wurde 2019 mit der Lega ins Europaparlament gewählt und wechselte dann zur DC Sizilien