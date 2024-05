Mann will Bar überfallen und verschwindet in der Etsch

Er verschwand in den Fluten

Nach Angaben eines Zeugen war der Mann in Begleitung von 2 anderen Personen, die versuchten, die Tür einer Bar auf einem Spielplatz aufzubrechen. Einige Passanten schlugen daraufhin Alarm.Als die Polizeistreifenwagen eintrafen, flüchtete einer der Männer, stürzte sich bekleidet in die Etsch und verschwand dann in den Fluten.2 Teams mit Tauchern, die aus Vicenza angereist waren, suchten nach ihm. Schützenhilfe aus der Luft erhielten sie von einem Feuerwehrhubschrauber, der das Gebiet überflog.Einer der beiden Komplizen des Mannes konnte festgenommen werden. Die Ermittler erhoffen sich von ihm weitere Details zum Vorgefallenen.