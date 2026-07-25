So wollte sich eine polizeibekannte 34-jährige Italienerin laut Aussendung der Quästur in der Trientstraße einer Kontrolle entziehen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden ein Springmesser, eine 10 Zentimeter lange Metallklinge und ein mutmaßlich gestohlenes Handy gefunden. Sie wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Zwei weitere polizeibekannte Männer aus Marokko (33 und 35 Jahre) wurden in Untervirgl unbefugt in einem verlassenen Gebäude angetroffen und angezeigt.<h3>\r\nMit 16 Zentimeter langem Klappmesser im Zentrum unterwegs<\/h3>Im weiteren Verlauf des Tages folgten mehrere Einsätze im Bozner Stadtgebiet: Ein 27-jähriger Marokkaner wurde wegen eines mitgeführten großen Schraubenziehers angezeigt, während ein 25-jähriger Kosovare im Zentrum ein 16 Zentimeter langes Klappmesser bei sich trug. Zudem wurden ein peruanischer Staatsbürger nach einem Supermarktdiebstahl sowie ein 42-jähriger Rumäne angezeigt, der offenbar auf dem Verdiplatz mit Steinen geworfen hatte.<BR \/><BR \/>Abschließend verhaftete die Polizei einen vorbestraften 31-jährigen Marokkaner nach dem Diebstahl einer Goldkette. Da er sich illegal in Italien aufhielt, ordnete der Quästor seine Ausweisung an und veranlasste die Überstellung in ein Abschiebezentrum.