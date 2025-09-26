Ihm wird versuchter Mord an seiner wenige Jahre älteren Lebensgefährtin vorgeworfen. Er lebte zuvor mit der Rumänin in Levico zusammen. Ihr sei von einem Verwandten in Rumänien das Leben gerettet worden: Kurz vor Mitternacht wählte dieser die Notrufnummer, besorgt darüber, dass die Angehörige weder auf Nachrichten noch auf Anrufe reagierte.<BR \/><BR \/>Als die Carabinieri an der Haustür eintrafen, antwortete die Frau auch ihnen nicht. Die Einsatzkräfte mussten die Tür aufbrechen und fanden die Rumänin am Boden liegend – lebend, aber in einem Schockzustand. Von ihrem Partner fehlte jede Spur, außer den deutlichen Spuren seiner Hände an ihrem Hals. Die Frau schilderte, was passiert war: Der Rumäne hätte sie angegriffen. Nachdem sie das Bewusstsein verloren hatte, sei er geflüchtet. <h3>\r\nErmittlern lagen keine bisherigen Meldungen vor<\/h3>Die Carabinieri von Borgo und Pergine leiteten sofort die Suche ein, um seine Flucht zu verhindern. Wenig später wurde der Mann von einer Streife abgefangen und festgenommen, als er zu Fuß auf dem Heimweg war. Laut der Tageszeitung „l'Adige“ soll das Familienleben des Paares nicht durch häufige Streitigkeiten gekennzeichnet gewesen sein. Den Ermittlern lagen bis zu diesem Vorfall keinerlei Hinweise oder Meldungen vor. <BR \/><BR \/>Offenbar hätten nahe Verwandte und Bekannte jedoch von einer nicht immer harmonischen Situation gewusst. Der Verwandte der Frau soll bei seinem Notruf sofort seine schlimmsten Befürchtungen geäußert haben: Er sei in großer Sorge um das Schicksal seiner Angehörigen, da ihr Lebensgefährte ihr seit einiger Zeit verboten habe, das Telefon frei zu benutzen oder das Haus zu verlassen.<h3>\r\nNotruf des Verwandten rettete ihr Leben<\/h3>Dank des Notrufs des Verwandten konnte das Leben der Frau gerettet werden. Nachdem die Carabinieri die Wohnung betreten hatten, verständigten sie sofort den Rettungsdienst. Die Frau litt nach dem Würgeangriff noch immer unter Atembeschwerden. Erst nach der Einlieferung in die Notaufnahme konnte sie sich zumindest körperlich etwas erholen.<BR \/><BR \/>Nachdem die Fünfzigjährige medizinisch versorgt und betreut worden war, konnten die Carabinieri ihre Aussage aufnehmen. Daraus ging hervor, dass der Streit am Mittwochabend aus finanziellen Gründen eskaliert sein soll und dass ihr Partner auch in der Vergangenheit bereits aggressives Verhalten ihr gegenüber gezeigt habe. Nach seiner Festnahme wurde der Mann identifiziert und in Gewahrsam genommen. Im Trienter Gefängnis wartet er nun auf seine Haftprüfung.