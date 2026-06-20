Er mischte sich in eine tätliche Auseinandersetzung zwischen den zwei Sicherheitskräften und zwei weiteren Badegästen ein, die wegen eines Verstoßes gegen die Hausordnung des Schwimmbads verwiesen worden waren. <BR \/><BR \/>Einer der Security-Mitarbeiter wurde bei dem Streit durch einen Kopfstoß leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde festgenommen.<BR \/><BR \/>Mehrere Polizeistreifen brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. Neben den zwei Sicherheitskräften erlitten auch der 22-jährige Afghane sowie einer der des Schwimmbads verwiesenen Männer leichte Verletzungen. Gegen den 22-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.