In Sterzing läuft eine Suchaktion nach Marco Marazzo: Der 47-Jährige verließ am Samstagnachmittag sein Zuhause und ist seither verschwunden. Die Sorge bei Familie und Bekannten ist groß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1292802_image" \/><\/div>\r\nDie Suchaktion wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt und ausgeweitet. Nun wird auch entlang des Eisacks im Raum Sterzing nach Marco Marazzo gesucht. Bislang gibt es aber noch kaum Anhaltspunkte, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr. <h3>Bei Hinweisen bitte die Nummer 112 anrufen<\/h3>Daher bitten die Familie sowie die Behörden die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Marco Marazzo geben kann oder ihn seit Samstag gesehen hat, wird gebeten, sich <b>direkt unter der Nummer 112 zu melden.<\/b>