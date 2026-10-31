<BR \/>Omer Cim, der nach wie vor in vorbeugender Verwahrungshaft hinter Gittern sitzt, war im Oktober 2025 vom Bozner Schwurgericht für schuldig befunden worden, seine Freundin Celine Frei Matzohl aus Schlanders am 12. August 2023 mit neun Messerstichen getötet zu haben. Das Gericht verhängte lebenslange Haft – wegen Mord mit Vorbedacht. <BR \/><BR \/> In der Urteilsbegründung sah es das Gericht als erwiesen an, dass Cim die Tat geplant habe. Die These der Verteidigung, wonach Cim in einem Eifersuchts- und Verfolgungswahn gehandelt habe, überzeugte nicht. <BR \/><BR \/>Das Bozner Berufungsschwurgericht hat das Urteil heuer im Juni bestätigt. In der Urteilsbegründung sprach das Gericht schonungslos Klartext. Auf Seite 89 wird beispielsweise an die Abhörprotokolle aus dem Gefängnis erinnert, im Besonderen an ein Gespräch zwischen Cim und seiner Schwester: „Aus ihm tritt in voller Deutlichkeit die unmenschliche Verachtung hervor, die der Angeklagte gegenüber dem auf barbarische und feige Weise getöteten Opfer zur Schau stellt.“<BR \/><BR \/> Als er sich an die Anzahl der zugefügten Messerstiche erinnert habe, sei Omer Cim sogar in Lachen ausgebrochen. Der Inhalt dieses Gespräches sei „inakzeptabel“ und dürfe „keineswegs beiseitegeschoben oder ungerechtfertigt relativiert“ werden, unterstrich das Gericht. <BR \/><BR \/>Cims Verteidigung hat dieses Urteil jetzt vor dem Kassationsgericht angefochten. Wie schon in erster und zweiter Instanz wird die These vertreten, dass Omer Cim zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand und demnach nicht zurechnungsfähig gewesen sei. Zudem sei eine Handlung, die – wie die Verteidigung überzeugt ist – im Wahn bzw. Zornesrausch begangen worden sei, auch nicht kompatibel mit einer geplanten Tat. <BR \/><BR \/>Deshalb sollte der Erschwernisgrund des Vorbedachts fallen gelassen werden. Das Gericht habe entsprechende Erkenntnisse, zu denen der psychiatrische Gutachter der Verteidigung gekommen war, nicht ausreichend gewürdigt. Das letzte Wort hat nun das römische Höchstgericht. Mit einem Urteil ist voraussichtlich im kommenden Frühjahr zu rechnen.