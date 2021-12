Margreid: Barbetreiber ohne Grünen Pass – 400 Euro Strafe

400 Euro Strafe hat es auch für einen Lokalbetreiber in Margreid gesetzt, der bei der Kontrolle der Carabinieri keinen Grünen Pass vorzeigen konnte. Damit reiht er sich in die Liste derer, die in den vergangenen Tagen dafür von den Ordnungskräften sanktioniert wurden.