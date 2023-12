Marienberg: Bischof spendet P. Philipp die Abtsbenediktion

Abt P. Philipp Kuschmann OSB (links) und Bischof Ivo Muser. - Foto: © fm

Der Bischof steckt dem neuen Abt den Ring an einen Finger. - Foto: © fm

Bei dem feierlichen Pontifikalamt überreichte der Bischof dem im November neu gewählten Abt die Regel des hl. Benedikt von Nursia, steckte ihm den Ring an, setzte ihm die Mitra auf den Kopf und überreichte P. Philipp Kuschmann OSB den Abtstab als Zeichen seines Hirtenamtes hinter den Klostermauern.Bischof Muser ging auf die Benedikts-Regel ein und sagte: „Das zweite Kapitel dieser Regel spricht über den Abt. Und was Benedikt dort schreibt, ist wirklich nicht Ohne. Wer das liest, versteht, wie sehr ein Abt das Gebet, das Vertrauen und die Unterstützung seiner Mitbrüder braucht. Um für dich zu beten und dich zu segnen, sind wir heute alle da. Du brauchst dieses Gebet und diesen Segen – nicht nur heute.“Der Oberhirte der Diözese wandte sich aber auch an den emeritierten Abt Markus Spanier OSB: „Einen besonderen Dank sage ich heute dem emeritierten Abt dieses Klosters, P. Markus. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dankbar, zufrieden und versöhnt auf die vergangenen 12 Jahre zurückschauen kannst. Genau am gestrigen Freitag, am großen Marienfesttag, waren es 12 Jahre, dass ich dir hier die Abtsbenediktion gespendet habe.“Bei der Feier zugegen waren zahlreiche Äbte und Priester sowie Vertreter des öffentlichen Lebens, wie Altlandeshauptleute Luis Durnwalder und Herwig van Staa (Bundesland Tirol).