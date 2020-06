Marienstatue entwendet: Anzeige für 66-Jährigen

Die Carabinieri von St. Ulrich haben am Montag einen 66-Jährigen auf freiem Fuß angezeigt. Er hatte die kleine Marienstatue, welche seit Jahren in einer Nische entlang der Staatsstraße 24 in Völs am Schlern steht, entwendet und bei sich zu Hause aufgestellt.