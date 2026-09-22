<BR \/>Die 25-Jährige stammt aus Apulien und hält sich derzeit in Wolkenstein auf. Dort arbeitet sie als Kellnerin in einem Hotel.<BR \/><BR \/>Kontrolliert wurde die Frau im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes der Carabinieri St. Ulrich und der örtlichen Carabinieri Station in Wolkenstein.<BR \/><BR \/>Nach Angaben der Beamten wurden bei der Kontrolle knapp 73 Gramm Marihuana gefunden. Zudem stellten die Carabinieri einen bereits vorbereiteten Joint sicher, der eine Mischung aus Tabak und Marihuana enthielt. Die Drogen wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Das sichergestellte Material soll nun im Labor für Betäubungsmittelanalysen der Carabinieri in Leifers untersucht werden. Dort sollen unter anderem der Wirkstoffgehalt und die mögliche Anzahl der daraus herstellbaren Einzeldosen bestimmt werden.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen wurde über den Fund informiert. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen. Die Frau wurde wegen Verdacht auf Drogenhandel bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.