Marihuana per Bus in Europa verteilt: 55 Festnahmen

Der Ring hatte eine Organisation mit zahlreichen Dealern aufgebaut, die per Bus oder Zug Marihuana in verschiedene EU-Länder brachten.Festgenommen wurden 27 Albaner, 23 Nigerianer, 4 Italiener und ein Gambier, teilten die Carabinieri in Rom am Dienstag mit.Die Festnahmen erfolgten in Köthen in Sachsen-Anhalt sowie in der albanischen Hafenstadt Vlora. Die Ermittler stellten fest, dass große Mengen von Marihuana aus Albanien nach Italien importiert worden waren. Dank Allianzen mit der nigerianischen Mafia wurden die Drogen von Rom aus in ganz Europa verteilt.

apa