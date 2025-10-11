<BR \/>Die Carabinieri-Kompanie von Brixen hat im Rahmen ihrer laufenden Ermittlungen zur Bekämpfung von Drogenkonsum und -handel einen ungewöhnlichen Fund gemacht: In Villanders, stießen die Beamten auf eine kleine aber professionell geführte Marihuana-Plantage in einem Gewächshaus. <BR \/><BR \/>Der Einsatz fand am frühen Nachmittag in einem abgelegenen ländlichen Gebiet statt. Ein Mann aus Brixen, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist, wurde angezeigt. Die Carabinieri stellten fünf Marihuana-Pflanzen sicher, die in einer eigens dafür eingerichteten Anbauanlage kultiviert wurden.