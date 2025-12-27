<BR \/><BR \/>Passanten hatten sich bei den Behörden gemeldet, nachdem sie mitten im Meran sogar von der Straße aus den Geruch von Rauschgift wahrgenommen hatten. <BR \/><BR \/>Als die Carabinieri die betroffene Wohnung aufsuchten, entdeckten sie mehrere Dutzend Marihuana-Pflanzen sowie 24 Gramm vom Rauschgift, das bereits geerntet worden war. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus fanden die Beamten in der Wohnung auch eine Präzisionswaage und UV-Lampen – letzteres sei ein Hinweis darauf, dass der Bewohner eine kleine Innenplantage eingerichtet haben dürfte. <BR \/><BR \/>Beim Bewohner handelt es sich laut einer Aussendung der Carabinieri um einen 42-Jährigen, der nach der Durchsuchung verhaftet und schließlich in den Hausarrest überstellt wurde. Der Verdacht lautet auf Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht.