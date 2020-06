Marken: Krankenpfleger des Patientenmordes verdächtigt

Ein italienischer Krankenpfleger, der in einem Seniorenheim in Offida in der mittelitalienischen Adria-Region Marken beschäftigt ist, ist am Montag festgenommen worden. Dem 57-Jährigen wird der Mord an 4 Senioren mit Medikamenten im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 zur Last gelegt, teilte die Polizei mit.