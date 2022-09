Marken: Suche nach 2 Unwetter-Vermissten weiterhin erfolglos

Die Feuerwehr setzte unter anderem Taucher ein, um einen 8 Jahre alten Jungen sowie eine 56-jährige Frau zu finden, wie die Einsatzkräfte am Dienstag mitteilten.



Am Montag war der Rucksack des kleinen Mattia etwa 8 Kilometer entfernt von jenem Punkt entdeckt worden, an dem er seiner Mutter von den Wassermassen aus den Armen gerissen worden war. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Heftige Niederschläge hatten am Donnerstagabend zu Überschwemmungen in der Region Marken geführt. Bisher wurden 11 Tote geborgen.