Marken: Vermisster Junge nach Überschwemmungen tot geborgen

Das Kind war am Donnerstag der vorigen Woche von den Wassermassen fortgerissen worden, als es gerade mit der Mutter aus einem Auto stieg. Die beiden waren wie viele andere Einwohner jener Gebiete nahe der mittelitalienischen Adriaküste von den heftigen Niederschlägen und Überschwemmungen überrascht worden.Der Leichnam des Jungen werde nun für eine Autopsie in ein Krankenhaus in Ancona gebracht, hieß es. Die Opferzahl nach dem Unwetter stieg damit auf 12. Eine Frau wurde am Freitag noch vermisst. Die Hoffnung auf ein Wunder ist nur noch minimal.Auch ein Südtiroler war in den Marken im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie hier.