Ein Blick in die Corona-Zukunft? Das ist ein Fall für Markus Falk! Mit seinen Berechnungen und Prognosen war der Biostatistiker einer der gefragten Männer des Jahres 2020. Aber was macht Falk sonst? Und was ist Biostatistik überhaupt? Im Silvester-Interview spricht Falk zur Abwechslung nicht nur über Covid-19.