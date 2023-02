Markus Lanz: Ehe-Aus nach 12 Jahren

Christian Schertz bestätigte am Dienstag, dass sich die beiden bereits vor geraumer Zeit getrennt haben.Der Anwalt bat auch im Interesse der gemeinsamen Kinder, die Privatsphäre seines Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.Angela Gessmann und Markus Lanz waren seit 2008 ein Paar. Bereits 2 Jahre vorher war Lanz' Beziehung zu Star-Moderatorin Birgit Schrowange in die Brüche gegangen, mit der er einen Sohn hat.Gessmann gibt inzwischen laut „Bild“-Zeitung zusammen mit der Ex-Freundin von Dieter Bohlen, Estefania Heidemanns, Fitness-Tipps auf Instagram: Die beiden betreiben den Blog „Heal n Glow“ – was auf Deutsch so viel heißt wie „heilen und glänzen“.