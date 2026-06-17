Der Mann hatte selbst den Notruf abgesetzt und angegeben, dass er eine Auseinandersetzung mit einer unbekannten Person hatte. Diese war beim Eintreffen der Ordnungshüter aber nicht mehr anwesend. <BR \/><BR \/>Bei den anschließenden Kontrollen wurde beim 34-jährigen Meraner eine Machete mit einer Gesamtlänge von etwa 50 Zentimetern, davon 34 Zentimeter reine scharfe Klinge, gefunden. <BR \/><BR \/>Da er keine gültige oder rechtmäßige Begründung für den Besitz und das Mitführen eines solchen Gegenstandes in einem öffentlichen Bereich geben konnte, wurde die Waffe umgehend beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Für den Mann setzte es eine Anzeige wegen „unerlaubten Führens von Waffen oder Gegenständen, die zur Verletzung geeignet sind“.