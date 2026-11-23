Das ruhige Umfeld eines Beherbergungsbetriebs in Marling sollte offenbar als unauffällige Basis für den Drogenhandel im Burggrafenamt dienen. In den vergangenen Tagen haben Beamte der Carabinieri-Kompanie Meran einen 33-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im großen Stil mit Kokain gehandelt zu haben. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte knapp 480 Gramm der Substanz.<BR \/><BR \/>Auf die Spur des Mannes kamen die Ermittler während einer gezielten Kontrolle. Im Bereich einer Marlinger Unterkunft fiel den Streifenbeamten das nervöse und verdächtige Verhalten des 33-Jährigen auf. Der aus Osteuropa stammende Mann ohne festen Wohnsitz war den Sicherheitsbehörden bereits aufgrund früherer Delikte bekannt.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Personenkontrolle bestätigte sich laut Mitteilung der Anfangsverdacht: Unter seiner Kleidung hatte der Mann fast 50 Gramm Kokain versteckt. Die Carabinieri weiteten die Durchsuchung daraufhin auf jenes Zimmer des Beherbergungsbetriebs aus, in dem der 33-Jährige vorübergehend abgestiegen war.<BR \/><BR \/>Dort stießen die Beamten auf ein regelrechtes Drogenlager. Neben zwei weiteren Päckchen mit knapp 430 Gramm Kokain fanden die Ermittler zwei digitale Feinwaagen sowie umfangreiches Verpackungsmaterial, das nach Angaben der Behörden eindeutig zum Portionieren der Ware für den Straßenverkauf bestimmt war.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in das Bozner Gefängnis überstellt, wo er auf die richterliche Haftprüfung wartet. Die Carabinieri-Kompanie Meran kündigte an, die gezielten Kontrollen im gesamten Burggrafenamt fortzusetzen – mit besonderem Fokus auf Drogendelikte sowie Eigentums- und Gewaltkriminalität, um die Sicherheit von Einheimischen und Gästen zu gewährleisten.