Die Carabinieri von Lana wurden vor wenigen Tagen wegen einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Gemeinde Marling alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Streit offenbar aus Eifersuchtsgründen entstanden war. <BR \/><BR \/>Beteiligt waren der aktuelle Partner einer jungen Frau sowie deren Ex-Freund, der gemeinsam mit zwei Freunden zum Ort des Geschehens gekommen war. Als die Situation eskalierte, setzte der aktuelle Partner Pfefferspray gegen den Ex-Freund und dessen Begleiter ein. Anschließend soll er den ehemaligen Partner der Frau mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben. Trotz der heftigen Prügelei lehnten alle Beteiligten eine medizinische Versorgung ab. <BR \/><BR \/>Bei den anschließenden Kontrollen stellten die Carabinieri beim aktuellen Partner der Frau die eingesetzte Dose Pfefferspray sowie einen Teleskopschlagstock sicher. Der junge Mann wurde deshalb wegen des unerlaubten Mitführens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen angezeigt.