Marling: Lieferwagen droht zu kippen

Der polnische Lieferwagen war am Weg nach Mailand – und wurde angeblich vom Navi auf den Marlinger Berg gelotst. Dort geriet er in der Nacht auf Freitag in der Nähe des Taflerhofes beim Rangieren über eine kleine Begrenzungsmauer und drohte umzustürzen – es wäre wohl ein Sturz in die Tiefe über Hunderte Meter gefolgt.