Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Gampenstraße.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge prallte ein aus Tscherms kommendes Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Leitplanken.<BR \/><BR \/>Auf dem Motorrad befanden sich zwei Inder. Der Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Marling, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber sowie die Meraner Stadtpolizei.