Marlinger Bär eingefangen, besendert und wieder freigelassen

Der Bär ist den Mitarbeiter des Amtes für Jagd und Fischerei schon am Vormittag in die Falle gegangen.Um das Tier zu locken, wurden die Reste jenes Ziegenbocks, den der Bär vor einigen Tagen im Bereich des Jocherwegs zwischen Almboden und Vigiljoch gerissen hatte, in die Falle gelegt.Und tatsächlich: Der Bär tappte endlich hinein. Wie berichtet, war das Vorhaben, das Tier einzufangen, in der vergangenen Woche nämlich gescheitert. Mit Hilfe des Senders kann der Bär nun auf Schritt und Tritt überwacht werden. Natürlich wird dennoch weiterhin versucht, ihn aus dem Gebiet zu vertreiben.Wie berichtet, hatte der Bär am Flatscherhof gewütet , wenige Tage später begegnete das Tier einem Radfahrer . Auch in die Nähe des Hofes traute sich der Bär sich wiederholt.

