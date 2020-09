Marlinger Höhenweg: Pilzesammler nach Sturz schwer verletzt

Ein Pilzesammler rutschte im steilen Waldgelände aus und stürzte dabei mehrere Meter über eine Mauer. Der Mann blieb schwer verletzt am Marlinger Höhenweg liegen.Die Bergrettung Meran und das Team des Rettungshubschraubers Pelikan 1 kümmerten sich um die Erstversorgung. Anschließend wurde der Mann ins Krankenhaus von Bozen geflogen.Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.Die Meraner Bergretter haben einige intensive Tage hinter sich und mussten bereits in den vergangenen Tagen mehrmals ausrücken. Unter anderem waren am Mittwoch 2 Jäger in Hafling 5 Meter vom Hochsitz in die Tiefe gefallen. Einer verletzte sich dabei erheblich, der zweite blieb unverletzt. Die Bergretter brachten den Verletzten ins Meraner Krankenhaus.Am Donnerstag stürzte eine Wanderin aus Deutschland beim Franz-Huber-Steig oberhalb von Partschins. Der Rettungshubschrauber Pelikan 3 und ein Bergretter eilten zur Unfallstelle. Die Frau, die sich am Knie verletzt hatte, wurde anschließend ins Meraner Krankenhaus geflogen.

