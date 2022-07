Marmolata: 5 Bergsteiger auf der gesperrten Seite gerettet – Anzeige droht

Die Bergsteiger waren am späten Nachmittag über den ungesperrten „Don Quixote“-Weg in der Region Venetien aufgestiegen. Kurz vor dem Gipfel wurde ihnen aber der Weg vom Eis versperrt, so der „Corriere“.Es war bereits Nacht und die Bergsteiger schafften es nicht mehr zurückzukehren. Orientierungslos irrten sie herum und gerieten dabei auf die Nordseite im Trentino – diese ist aber wegen des Gletscherbruches, der am 3. Juli 11 Menschen das Leben gekostet hatte , gesperrt.Kurz vor Mitternacht sahen die Bergsteiger dann keinen Ausweg mehr und setzten den Notruf ab. Die Bergrettung rückte mit einem Hubschrauber aus: Nach einigen Stunden konnten alle heil geborgen werden.Die Geretteten erklärten der Bergrettung, dass sie nichts von einem Verbot auf der Nordseite wüssten, da an der Südseite, die nicht gesperrt ist, darauf nicht hingewiesen würde, so der „Corriere“.Es bleibt abzuwarten, ob die Gruppe französischer Bergsteiger für ihr Missgeschick angezeigt wird.