Marmolata wieder zugänglich, keine „rote Zone“ mehr

Die neue Verfügung legt eine neue „Beobachtungszone“ an der Nordseite der Marmolata fest. In jenem Bereich könnte es zu Einschräkungen kommen, sollten die Daten der Beobachtung sich ändern.Die Zone unter Beobachtung umfasst die Spitze von Punta Rocca, die am 3. Juli zum Teil abgestürzt ist und die beiden Ausläufer, die sich bis zum Fedaia See erstrecken. Dieses Gebiet wird voraussichtlich im Sommer 2023 wieder gesperrt werden, sofern die Temperaturen wieder für längere Zeit so hoch sein sollten, wie im heurigen Sommer.Die Bergrestaurants am Gletscher die „Capanna ghiacciaio“ und „Pian dei Fiacconi“ werden nicht benutzt werden können, weil sie sich in einer kritischen Zone befinden, in der Lawinen niedergehen könnten.Geöffnet werden kann hingegen die Berghütte „Cima Undici“, in der Umgebung vom Fedaia See. Das Ski fahren außerhalb der Pisten wird strikt verboten sein, um den Zugang zur Abbruchstelle zu unterbinden.