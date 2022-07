Marmolata: Zahl der Todesopfer steigt auf 9

Die Zahl der bestätigten Todesopfer auf der Marmolata ist auf 9 gestiegen; 2 mehr als am Dienstag. Von den Toten wurden erst 4 von Angehörigen identifiziert. 5 Leichen konnten vorerst noch nicht identifiziert werden.

Es gibt 7 Verletzte: 4 in Trient, 3 in Krankenhäusern in Venetien. Das erklärte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti.