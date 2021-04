Mars-Hubschrauber Ingenuity bereit für seinen ersten Flug

Ein erster Test der Rotoren sei erfolgreich verlaufen, erklärte die NASA am Freitag. „Dem Helikopter geht es gut, er sieht gesund aus“, sagte Einsatzleiter Tim Canham. Der erste kontrollierte Hubschrauberflug der Geschichte über einen fremden Planeten ist nun für Sonntagabend US-Zeit (Montag 04.54 MESZ) geplant.„Ingenuity“ soll senkrecht aufsteigen und 10 Minuten lang in rund 3 Metern Höhe über dem Mars schweben. Von dort soll er ein Foto von dem Mars-Rover „Perseverance“ schießen, mit dem der Hubschrauber auf dem Roten Planeten gelandet war. Anschließend soll er wieder landen.Das Flug-Experiment gilt als äußerst schwierig. Die Atmosphäre auf dem Mars verfügt lediglich über ein Prozent der Luftdichte auf der Erde. Dies dürfte den Aufstieg des Helikopters massiv erschweren. Helfen könnte die deutlich geringere Anziehungskraft auf dem Mars.Insgesamt plant die NASA im Verlauf eines Monats bis zu 5 Hubschrauber-Flüge verschiedener Schwierigkeitsstufen. In die Entwicklung des Fluggeräts sind 85 Millionen Dollar (72 Millionen Euro) geflossen.Fluggeräte wie „Ingenuity“ könnten die Erforschung des Weltraums revolutionieren, weil mit ihnen mehr Gebiete und auch wegen ihrer Oberflächenstruktur schwer befahrbare Zonen fremder Himmelskörper erkundet werden könnten.

apa