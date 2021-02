Mars-Landemanöver von NASA-Gefährt live im Netz

Nach monatelangem Flug soll am Donnerstag gegen 21.50 Uhr (MEZ) der NASA-Rover „Perseverance“ auf dem Roten Planeten landen. Dies werde per YouTube-Livestream begleitet, teilten die Stiftung Planetarium Berlin und die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien am Montag mit.