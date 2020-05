Martell: Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Am heutigen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 5.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Martell. Bei dem Unfall wurden insgesamt 4 Personen verletzt. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.Die weiteren Verletzten, darunter ein Schwer- und 2 Leichtverletzte, wurden ins Krankenhaus nach Meran und Schlanders gebracht.Die Carabinieri haben die Erhebungen zum noch ungeklärten Unfallhergang aufgenommen.Im Einsatz standen die Feuerwehr, das Notarztteam, das Rettungsteam des Weißen Kreuzes, die Notfallseelsorge, der Pelikan 2 und die Carabinieri.

jno