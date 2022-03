Martha Ebner: „Wenn die Sirene geheult hat, bin ich in Panik geraten“

Der Kummer in den Gesichtern der Frauen und Kinder in der Ukraine ist überwältigend, genauso wie die Gewalt, der die Menschen dort ausgesetzt sind: In jenen, die den Zweiten Weltkrieg selbst erlebt haben, steigen dieser Tage Erinnerungen an dunkle Zeiten auf. Martha Ebner ist eine von ihnen. Sie lässt uns – im 100. Lebensjahr – im Interview an ihren Erinnerungen teilhaben.