Am Bozner Domplatz, dem Redaktionssitz, hat die gebürtige Sterzingerin neben neuen Themen auch eine schöne Hausgemeinschaft und mit Bischof Ivo Muser einen Chef gefunden, der „uns immer freie Hand lässt".<BR /><BR /> Ihre neue Aufgabe sei sehr arbeitsintensiv, sagt die erfahrene Journalistin, die zuvor in verschiedenen Ressorts der Tageszeitung „Dolomiten" und als Redakteurin der „Südtiroler Frau" gearbeitet hat. Ihr Anspruch: einen breites Themenspektrum zu bedienen, um neue Leser anzusprechen.<BR /><BR /><b>Mehr über Martina Rainer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau".</b>