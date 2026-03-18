Eine Anwohnerin hat ihren ganz persönlichen Schatz verloren: ein grünes Lieblingskleid mit dem klangvollen Namen „Martina“. Doch „verloren“ trifft es vielleicht nicht ganz, denn alles deutet darauf hin, dass Martina beschlossen hat, ein kleines Abenteuer zu erleben.<BR \/><BR \/>„Ich habe mein grünes Lieblingskleid verloren“, heißt es in dem liebevoll formulierten Fahndungsaufruf, der inzwischen an einer Hauswand im Viertel klebt und zahlreiche Spaziergänger zum Schmunzeln bringt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1290546_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Geschichte dahinter liest sich fast wie der Beginn eines Romans: „Vermutlich ist es aus meinem Fahrradkorb davongeflogen, als ich auf dem Weg zur Reinigung war. Es hört auf den Namen Martina, ist freundlich, leicht und vermutlich irgendwo in der Nachbarschaft gelandet.“<BR \/><BR \/>Man möchte sich unweigerlich vorstellen, wie das Kleid – vom Fahrtwind erfasst – sanft durch die Straßen des Oswaldwegs segelt, vielleicht kurz auf einem Balkon Rast macht, sich an einem Baum verfängt oder sogar einen kleinen Ausflug durch die Gassen von Bozen unternimmt.<BR \/><BR \/>Ein Finderlohn ist ebenfalls ausgesetzt, doch bislang fehlt jede Spur. Vielleicht hat sich Martina tatsächlich ein neues Zuhause gesucht, vielleicht wurde sie spontan adoptiert – oder sie genießt einfach noch ein wenig ihre neu gewonnene Freiheit.<BR \/><BR \/>Was bleibt, ist eine charmante Geschichte, die zeigt, dass selbst ein verlorenes Kleid ein ganzes Viertel zum Lächeln bringen kann. Und wer weiß: Vielleicht taucht Martina ja bald wieder auf – mit ein paar Abenteuern mehr im Gepäck.