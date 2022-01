Maskenaffäre: Ermittlungen am Oberalp-Sitz in Salzburg

Während am gestrigen Mittwoch vor dem Freiheitsgericht in Bozen die Verhandlung zur Freigabe der vor Weihnachten bei der Firma Oberalp beschlagnahmten Datenträger stattfand, haben die Behörden nun auch am Sitz der Firma Oberalp in Salzburg erste Ermittlungen vorgenommen.Die Fahnder haben im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens mit österreichischen Kollegen am Oberalp-Sitz Unterlagen sichergestellt, die die Vorgänge um den Masken-Ankauf, ihre Testung und ihre Verteilung betreffen.

rc/stol