Wo gilt denn nun die Maskenpflicht? Ein Überblick

In den vergangenen Tagen gab es einiges an Hin und Her rund um die Maskenpflicht in Italien. Nach der im Arbeitsministerium unterzeichneten Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften sind nun die Vorschriften zum Tragen einer Maske am Arbeitsplätzen in Kraft getreten. Aber nicht nur dort gilt immer noch eine Maskenpflicht.