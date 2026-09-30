In der Nacht auf den 25. September haben die Carabinieri der Station Lavis eine ausländische Staatsangehörige angezeigt. Sie steht im Verdacht, Prostitution ausgebeutet und den illegalen Aufenthalt einer Person auf italienischem Staatsgebiet begünstigt zu haben.<BR \/><BR \/>Auslöser für den Einsatz war laut einer Mitteilung der Carabinieri ein ungewöhnlich reger Personenverkehr, den die Beamten in der Nähe eines Gebäudes an der Via Nazionale festgestellt hatten.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle der Räumlichkeiten, die als Massagestudio genutzt wurden, trafen die Carabinieri auf zwei Frauen, die der Prostitution nachgegangen sein sollen. Eine von ihnen stellte sich als irregulär in Italien aufhältig heraus.<BR \/><BR \/>Das Lokal wurde demnach von einer dritten Frau betrieben. Sie kümmerte sich um die Organisation der Termine mit den Kunden. Bei ihr fanden die Beamten 4.500 Euro Bargeld. Die Summe stammt laut Einschätzung der Carabinieri vermutlich aus der illegalen Tätigkeit.<h3>\r\n800 Tabletten sichergestellt<\/h3>Während der Durchsuchung wurden außerdem 800 Tabletten gefunden. Sie sollen nun einer speziellen Laboranalyse unterzogen werden. Damit soll geklärt werden, ob es sich um Betäubungsmittel oder um pharmazeutische Präparate handelt.<BR \/><BR \/>Auch ein Kunde wurde im Zuge der Kontrolle sanktioniert. Bei ihm stellten die Carabinieri zwei Gramm Haschisch sicher. Gegen den Mann wurde eine Meldung wegen des persönlichen Konsums von Betäubungsmitteln erstattet.