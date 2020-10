Massenevakuierungen in Vietnam wegen Sturm Molave

In Vietnam bereiten sich die Behörden darauf vor, 1,2 Millionen Menschen vor einem neuen Tropensturm in Sicherheit zu bringen. Der Sturm „Molave“, der über dem Südchinesischen Meer an Fahrt gewinnt, könnte Vietnam am Mittwoch erreichen, teilte die Meteorologiebehörde des Landes mit.