Massenimpfung soll dem Virus Einhalt gebieten

Dass Aktionen in dieser Größenordnung funktionieren können, wurde bereits im November vergangenen Jahres bewiesen. Damals wurde den Bürgern die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen von Massentests in der eigenen Gemeinde kostenlos testen zu lassen.Ähnlich soll nun auch mit der Impfung verfahren werden. Die Landesregierung will das Vorhaben in den kommenden Tagen in allen Einzelheiten vorstellen.Mehr Informationen zur geplanten Massenimpfungen lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Sonntagszeitung „Zett“.

stol/z