Massenpanik: Turins Bürgermeisterin zu 18 Monaten Haft verurteilt

„Es ist eine Entscheidung, die ich akzeptiere und respektiere, auch für die Rolle, die ich gespielt habe“, schrieb Appendino in einem Post auf Facebook nach dem Prozess. Mit ihren Anwälten wolle sie gegen das Urteil in Berufung gehen, teilte sie weiter mit.Es sei klar, dass sie das Unglück verhindert hätte, wenn sie die nötigen Mittel gehabt hätte, um vorherzusehen, was hätte passieren können.Die Staatsanwaltschaft hatte der Politikerin der populistischen 5-Sterne-Bewegung und den anderen Angeklagten fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.Am 3. Juni 2017 hatten sich mehr als 20.000 Menschen auf einem Platz in Turin das Spiel von Juventus Turin gegen Real Madrid auf einer Großleinwand angesehen. Warnungen wegen einer angeblichen Bombenexplosion hatten kurz vor dem Ende der Übertragung für Panik unter den Zuschauern gesorgt.Unmittelbar danach war Appendino dafür kritisiert worden, nicht für die nötigen Sicherheitsvorkehrungen gesorgt zu haben. Fans hatten von vollkommener Planlosigkeit und versperrten Fluchtwegen berichtet.

dpa