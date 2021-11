Chaos und Diebstähle: „Exclusiv Club“ in Lana wieder geschlossen

Immer wieder war es in kurzer Zeit zu Aggressionen von Seiten der Besucher in und um der Diskothek gekommen.Zudem wurden den Carabinieri zahlreiche Diebstähle gemeldet, auch wurden die Corona-Maßnahmen nicht eingehalten. Am vergangenen Wochenende schließlich war es fast zu einer Massenpanik gekommen , als für eine Halloweenparty mehr Tickets verkauft wurden als Personen im Lokal zugelassen sind.Aufgrund der Schwere des Verstoßes bleibt die Diskothek nun für 10 Tage geschlossen.

