Der Vorfall ereignete sich kurz vor 5 Uhr. Das Rettungsteam war wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen zum Einsatzort gerufen worden. <BR \/><BR \/>Als die beiden Sanitätsmitarbeiter eintrafen, war die Situation besonders angespannt. Während des Einsatzes wurde ein Mitarbeiter von mehreren Tritten getroffen, seine Kollegin wurde beschimpft und verbal angegriffen.<BR \/><BR \/>Der Angreifer wurde anschließend festgenommen.<h3>\r\nWeiterer inakzeptabler Fall von Gewalt<\/h3>Das Bozner Komitee des Roten Kreuzes verurteilt den Vorfall. „Was geschehen ist, stellt einen weiteren inakzeptablen Fall von Gewalt gegen jene dar, die täglich mit Professionalität, Einsatzbereitschaft und Solidarität ihren Dienst verrichten und sich für die Gemeinschaft einsetzen, um allen zu helfen, die Hilfe benötigen“, so das Rote Kreuz. <BR \/><BR \/>Es sei nicht länger hinnehmbar, dass Menschen, die Hilfe leisten, ihre eigene Unversehrtheit aufs Spiel setzen müssen. Jeder Angriff auf ein Rettungsteam treffe nicht nur die unmittelbar betroffenen Personen, sondern stelle auch einen Angriff auf einen unverzichtbaren Dienst für die gesamte Gemeinschaft dar. <BR \/><BR \/>„Wer eine Einsatzuniform trägt, muss auf den Respekt, den Schutz und die Sicherheit zählen können, die ihm zustehen“, unterstreicht das Bozner Komitee des Roten Kreuzes.