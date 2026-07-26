Etwa 20 Personen seien bei der Rauferei gegen 23.20 Uhr im Bereich Salurner Straße und Landhausplatz beteiligt gewesen, teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet.<BR \/><BR \/>Der 23-Jährige sei durch einen Metallgegenstand am Hals verletzt worden. Die anderen beteiligten Personen konnten flüchten. Der Verletzte sei in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert worden. Das Motiv der Tat ist laut Polizei unklar, Ermittlungen sind im Gange. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und mehreren Polizeistreifen auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG).