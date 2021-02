Massentest in Barbian

Diese Testmöglichkeit wurde für die Schüler und deren Eltern, für die Lehrpersonen, und letztlich für die gesamte Gemeindebevölkerung eingerichtet. Die Teilnahme am Test ist kostenlos und freiwillig.- in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr die Kinder und Lehrpersonen der Grundschule Kollmann, sowie die Eltern der Kinder am Test teilnehmen können. Ein Busdienst für den Transfer von Kollmann nach Barbian und zurück wurde organisiert;- in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Kinder und Lehrpersonen der Grundschule Barbian, sowie die Eltern der Kinder am Test teilnehmen können;- in der Zeit von 12 bis 18 Uhr sich die Bürgerinnen und Bürger testen lassen können.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb, die Gemeinde Barbian und das Weiße Kreuz rufen alle eingeladenen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich zahlreich am Massentest zu beteiligen.

lpa/stol