Massentests im Pustertal: Der Zwischenstand in Bruneck

Bis 12.30 Uhr ließen sich in Bruneck bereits 1653 Personen auf das Virus testen. 12 Antigen-Schnelltests lieferten ein positives Ergebnis. Noch bis 18 Uhr sind die Testsationen in Bruneck geöffnet. Insgesamt gab es für Samstag und Sonntag rund 5000 Vormerkungen. Auch am morgigen Sonntag wird in Bruneck von 8 bis 18 getestet.Die Screenings finden aufgrund der erhöhten Fallzahlen in der Stadtgemeinde statt. Auch in den Gemeinden Prettau und Mühlwald findet aufgrund höherer Infektionszahlen ein flächendeckender Test statt. Testtermin ist Sonntag, 3. Jänner 2021.

stol